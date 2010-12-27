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В Красногвардейском районе спецтехника снесла домики для кошек с животными внутри
Сегодня, 10:21
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nastya960

В Красногвардейском районе спецтехника снесла домики для кошек с животными внутри

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Спецтехника прибыла после жалоб местных жителей на то, что постройки для животных "портили эстетический вид" двора.

Администрация Красногвардейского района при помощи спецтехники снесла домики для кошек с животными внутри. Спецтехника пришла после того, как местные жители написали в городскую администрацию о том, что постройки для животных "портили эстетический вид" двора. Об это очевидцы написали в группе "Ладожская рулит!/ Красногвардейский р-н"

Спецтехнику все время работы охранял наряд полиции. По словам очевидцев, некоторые животные так и погибли в тех домиках.

Удалось отстоять серую будку, большой зелёный дом разнесли к чертям. Пишу и плачу. Не знаю, кто из котов выжил, кто разбежался и вернулся хотя бы в этот дом (он тоже в опасности теперь).

Любовь Крутицкая

За животными все время присматривали волонтеры. Котов и кошек кормили, лечили, если потребуется, убирали за ними.

Теперь горожане запустили петицию, в которой администрация города и лично врио губернатора обвиняются в жестокости. Петицию подписали почти 5000 человек.

Такие же домики для животных были оборудованы в апреле в Приморском районе. 
Фото: ВК/ Ладожская рулит!/ Красногвардейский р-н

Теги: домики для котов, домики для кошек, животные
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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