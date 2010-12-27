В Красногвардейском районе спецтехника снесла домики для кошек с животными внутри

Спецтехника прибыла после жалоб местных жителей на то, что постройки для животных "портили эстетический вид" двора.

Администрация Красногвардейского района при помощи спецтехники снесла домики для кошек с животными внутри. Спецтехника пришла после того, как местные жители написали в городскую администрацию о том, что постройки для животных "портили эстетический вид" двора. Об это очевидцы написали в группе "Ладожская рулит!/ Красногвардейский р-н"

Спецтехнику все время работы охранял наряд полиции. По словам очевидцев, некоторые животные так и погибли в тех домиках.

Удалось отстоять серую будку, большой зелёный дом разнесли к чертям. Пишу и плачу. Не знаю, кто из котов выжил, кто разбежался и вернулся хотя бы в этот дом (он тоже в опасности теперь). Любовь Крутицкая

За животными все время присматривали волонтеры. Котов и кошек кормили, лечили, если потребуется, убирали за ними.

Теперь горожане запустили петицию, в которой администрация города и лично врио губернатора обвиняются в жестокости. Петицию подписали почти 5000 человек.

Такие же домики для животных были оборудованы в апреле в Приморском районе.

Фото: ВК/ Ладожская рулит!/ Красногвардейский р-н