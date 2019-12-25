Администрации районов Петербурга подтвердили готовность к отопительному сезону

Контролем качества занимается Ростехнадзор.

Город окончательно подготовился к новому отопительному сезону 2020/21. Документы о готовности утвердил Ростехнадзор. В пресс-службе аппарата вице-губернатора Николая Бондаренко рассказали о том, как происходит подготовка.

К 1 сентября все необходимые документы готовит жилищный фонд. За сезон было подготовлено более 23,5 тыс. зданий. В 3 тыс. домах провели работу по приведению в порядок подвальных помещений. Затем, к 3 сентября, были получены паспорта готовности на все многоквартирные дома. К 1 ноября готовность подтвердил энергетический блок Петербурга. На заключительном этапе, до 15 ноября, свою оценку дают администрации районов. Инспекторы Ростехнадзора на местах проверяют готовность инженерного комплекса и контролируют качество подготовки.

Ранее пресс-служба сообщила, что петербуржцы стали реже жаловаться на услуги ЖКХ.

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