Видео пожара в Калифорнии окрестили "Ад на Земле"

Появившееся видео с огненными реками, которые стекают по лесистым склонам, напоминают ад.

Калифорния охвачена природными пожарами. Только в округе Вентура огонь буквально спалил за один день 20 тысяч гектаров. Сильный ветер разносит пожар на все большие территории и мешает людям бороться со стихийным бедствием.

Один из очевидцев опубликовал на своей страничке в социальных сетях видео, которое тут же окрестили "Ад за Земле". На данных кадрах видео огненные реки как будто стекают по склонам лесистых холмов. Все ночное небо закрывает черно-алое зарево. Данное видео разлетелось по соцсетям, и его посмотрели сотни тысяч человек.

В Калифорнии эвакуировано около 30 тысяч человек. Многие автомагистрали перекрыты из-за огня. Сгорели сотни домов и других сооружение. Многие районы обесточены. В штате введен режим ЧС. Но, несмотря на все усилия спасателей, пока не удается справиться с огнем, и он захватывает все новые территории.

Видео: Twitter/ А. Mutzabaugh CMT