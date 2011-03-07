Абрамченко: запасов сахара и гречки достаточно для внутреннего спроса

По словам вице-премьера, в 2022 году планируется увеличить посевные площади под сахарную свеклу и гречиху. На данный момент Россия в силах обеспечить себя перечисленными продуктами.

В понедельник, 21 марта, вице-премьер Виктория Абрамченко выступила с докладом главе кабмина Михаилу Мишустину. Она заверила, что запасов гречки и сахара в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса.

По словам вице-премьера, в 2022 году планируется увеличить посевные площади под сахарную свеклу и гречиху. На данный момент Россия в силах обеспечить себя перечисленными продуктами. Как отметила Абрамченко, ажиотажный спрос только дестабилизирует товаропроводящую сеть.

Подчеркиваю – запасов сахара и гречки в стране достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ

Абрамченко указала, что российский АПК в силах обеспечить страну основными продовольственными товарами. На сегодняшний день нет никаких предпосылок для дефицита продуктов.

Ранее мы сообщили, что Мишустин призвал сохранить доступ россиян к привычным товарам, несмотря на санкции.

Видео: Правительство России