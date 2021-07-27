Абрамченко: штраф за умышленное затопление судов может составить до 20 млн рублей

Законопроект одобрен правительством РФ и направлен в Госдуму.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что штраф за умышленное затопление судов в РФ может составить до 20 миллионов рублей. Об этом она сказала в интервью телевизионному каналу "Россия 24".

По ее словам, данный законопроект в настоящее время одобрен правительством страны и направлен в Госдуму. Абрамченко уточнила, что всего в пакете находится два закона.

Один из них - изменение в кодекс об административных правонарушениях, туда предусмотрели соответствующие очень крупные штрафы <…> За умышленное затопление корабля вместо того, чтобы его утилизировать, как положено для собственника, штрафы будут доходить до 20 млн рублей. Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ

Напомним, в середине текущего месяца кабинет министров обсуждал законопроект, который подразумевает административную ответственность за умышленное затопление судов. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что принятые меры позволят также установить крайние сроки удаления затонувшего водного транспорта.

23 июля правительство внесло в Госдуму законопроект, вводящий КоАП статью "Умышленное затопление морского судна или судна внутреннего плавания", за нарушение которой злоумышленники граждане будут обязаны заплатить штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей , а юридические лица – от 15 до 20 миллионов рублей.

Ранее Мишустин призвал мобилизовать все силы для помощи пострадавшим от пожаров на Дальнем Востоке.

Видео: YouTube / Россия 24