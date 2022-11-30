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Абрамченко: с 2023 года выбор вторсырья при госзакупках станет приоритетным

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Вице-премьер РФ напомнила о важности следить за экологией страны.

Российский вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что с 1 января 2023 года выбор вторсырья при государственных закупках станет приоритетным. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе видеоконференции при участии президента РФ Владимира Путина. Эксперт добавила, что до конца текущего года кабинет министров и профильное ведомство подготовят программы по вовлечению вторичных ресурсов в сферы сельского хозяйства и альтернативного топлива.

С 1 января следующего года при госзакупках, например, бумажных изделий или тротуарной плитки приоритет должен отдаваться изделиям, содержащим вторсырье. Соответствующее постановление подписано.

Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ

Чиновница пояснила, что для полноценного вовлечения сырья из отходов российское правительство готовит отраслевые программы. Две из них будет созданы для промышленного сектора и строительного комплекса. Нормативные документы уже утверждены.

Омская область получит более 500 млн рублей на ликвидацию свалок.

Фото и видео: Правительство России

Теги: виктория абрамченко, вторсырьё, госзакупки, экология
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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