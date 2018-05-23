В России состоялся первый видеозвонок с использованием сети 5G. 5 июня президент "Ростелекома" Михаил Осеевский и директор по техническим инновациям и инфраструктуре "МегаФона" Фредерик Ваносчуйзе позвонили в Хельсинки. Об этом сообщает пресс-служба "Мегафона".
В этот же день состоялся другой звонок, совершенным абонентом МегаФона и Теле2. Он подтвердил возможность совместного использования сети 5G разными операторами.
Эксперты уверены, что появление сети нового поколения поспособствует развитию новых бизнесов и направлений в сферах беспилотного транспорта, умных городов, виртуальной и дополненной реальности.
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