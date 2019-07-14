Случай для республики стал третьим за несколько месяцев.

Абхазский депутат открыл стрельбу у здания парламента в Сухуме. Об этом сообщили местные журналисты с государственного телевидения. Известно, что инцидент зафиксирован около здания административного корпуса парламента республики. Видео с моментом, когда мужчина открыл огонь, распространилось по социальным сетям. По данному факту ведется проверка прокуратурой. Подозрение в преступлении пало на Валерия Агрбу. Данный случай стал третьим по счету за последние три месяца. Другими фигурантами дел о начале стрельбы на улице также являются депутаты.

В этот раз стрельба была открыта 11 ноября около 17:50 в период рабочего дня. Член парламента Абхазии находился на стоянке служебных автомобилей. Валерий Агрба был в компании своих коллег - Кокая Гарри Гурамовича, Ардзинба Алмасхана Зурабовича и Кварчия Гиви Анатольевича. Депутат трижды выстрелил в воздух.

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