Аарон Тейлор-Джонсон рассказал о несчастном случае на съемках "Быстрее пули"

Премьера фильма состоится 5 августа 2022 года.

Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон рассказал о несчастном случае на съемках фильма "Быстрее пули". Об этом сообщает Variety.

По словам актера, это произошло во время съемок сцены драки. После неудачного отскока Тейлор-Джонсон ударился рукой об острый угол, в результате чего у него пошла кровь. Он заявил, что упал в обморок, однако потом пришел в себя и захотел продолжить работу.

Знаете, когда вы соглашаетесь сняться в фильме Дэвида Литча, вы должны быть готовы к тому, что получите пару шрамов, пару боевых ранений. Аарон Тейлор-Джонсон, актер

Премьера фильма "Быстрее пули" состоится 5 августа 2022 года.

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Видео: Variety