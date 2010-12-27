Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
А на углу Севастьянова и Решетникова открыли навигацию
Сегодня, 12:48
0
nadiputintseva
310

А на углу Севастьянова и Решетникова открыли навигацию

0
 
 

Из под земли забил фонтан холодной воды.

5 апреля коммунальный фонтан забил в Московском районе Санкт-Петербурга. Очевидцы публикуют фотографии нового "источника" в социальной сети "ВКонтакте".

Известно, что труба с холодной водой лопнула на углу Севастьянова и Решетникова. Аварийная бригада прибыла на место происшествия. На период ремонтных работ было временно ограниченно движение для автомобилей. Зону протечки огородили специальными летами.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что у Ледового дворца на проспекте Пятилеток забил 5-метровый фонтан.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Все новости района
Теги: новости спб , происшествия , прорвало трубу
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5