А на углу Севастьянова и Решетникова открыли навигацию

Из под земли забил фонтан холодной воды.

5 апреля коммунальный фонтан забил в Московском районе Санкт-Петербурга. Очевидцы публикуют фотографии нового "источника" в социальной сети "ВКонтакте".

Известно, что труба с холодной водой лопнула на углу Севастьянова и Решетникова. Аварийная бригада прибыла на место происшествия. На период ремонтных работ было временно ограниченно движение для автомобилей. Зону протечки огородили специальными летами.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что у Ледового дворца на проспекте Пятилеток забил 5-метровый фонтан.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург