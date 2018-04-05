У Ледового дворца на проспекте Пятилеток забил 5-метровый фонтан

Проспект Пятилеток затопило водой из пожарного гидранта.

Очевидцы рассказали, что ночью из-под земли рядом с Ледовым дворцом забил "гейзер". Свидетелям произошедшего удалось заснять на видео бьющую из-под асфальта воду. На кадрах видно, что струя достигает пяти метров в высоту, хотя местные жители предупреждали о десяти местрах.

По сведениям от ГУП "Водоканал СПб", причиной стихийно возникшего гейзера стал прорыв пожарного гидранта с диаметром в 600 мм, расположенного по адресу проспект Пятилеток, 1. В социальных сетях петербуржцы начали шутить о том, что "сезон фонтанов в Северной столице можно считать открытым", и что "это слезы" из-за крайней игры СКА, в которой хоккейная команда проиграла.

Специалисты по починке добрались до места коммунальной аварии только к утру. К этому моменту на прилегающей территории собралась приличное озерцо.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

