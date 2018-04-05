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У Ледового дворца на проспекте Пятилеток забил 5-метровый фонтан

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Проспект Пятилеток затопило водой из пожарного гидранта.

Очевидцы рассказали, что ночью из-под земли рядом с Ледовым дворцом забил "гейзер". Свидетелям произошедшего удалось заснять на видео бьющую из-под асфальта воду. На кадрах видно, что струя достигает пяти метров в высоту, хотя местные жители предупреждали о десяти местрах. 

По сведениям от ГУП "Водоканал СПб", причиной стихийно возникшего гейзера стал прорыв пожарного гидранта с диаметром в 600 мм, расположенного по адресу проспект Пятилеток, 1. В социальных сетях петербуржцы начали шутить о том, что "сезон фонтанов в Северной столице можно считать открытым", и что "это слезы" из-за крайней игры СКА, в которой хоккейная команда проиграла.

Специалисты по починке добрались до места коммунальной аварии только к утру. К этому моменту на прилегающей территории собралась приличное озерцо.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: гейзер , коммунальная авария , ледовый дворец , прорыв трубы , фонтан
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

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