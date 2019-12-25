AP: Китай отнес к гостайне исследования о происхождении COVID-19

Китайские власти отнесли к государственной тайне исследования о происхождении COVID-19. Об этом пишет Associated Press.
Перед публикацией результатов исследования их проверит специальная комиссия при правительстве Китая. Учёным, связанным с военными КНР, правительство выделило гранты на сотни тысяч долларов для исследований о происхождении коронавируса.
При этом, как пишут журналисты AP, китайские власти мешают сотрудничество учёных КНР со специалистами из других стран.
Ранее В 2020-м году в Петербург не пустили более 19 тонн лосося из Чили.
Фото: pixabay.com
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