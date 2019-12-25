В 2020-м году в Петербург не пустили более 19 тонн лосося из Чили

Рыбу с нарушениями в документах отправили обратно.

В 2020-м году служба Россельхознадзора по Петербургу и области проверила более 59 тонн лосося. Некоторые партии контроль не прошли, рассказала пресс-служба ведомства.

Речь идет как об охлажденном, так и мороженом, и сушенном лососе. Почти 44 тыс. тонны прибыли в Большой порт Петербурга, еще 15,5 тонн "проехали" через пропуск "Торфяновка" на российско-финнской границе.

Среди поставщиков самыми активными были Чили, Фарерские острова и Китай. 19,3 тонн продукции из Чили не пустили в Россию, так как были выявлены нарушения в документах. Рыбу вернули отправителю.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге с начала года уничтожили 120 тонн "санкционки".

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