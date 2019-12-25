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АПЛ объявила о шести случаях заражения коронавирусом
Сегодня, 9:27
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АПЛ объявила о шести случаях заражения коронавирусом

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Всего 748 человек сдали тесты на наличие COVID-19.

Пресс-служба чемпионата Англии по футболу (АПЛ) опубликовала на официальном сайте турнира результаты первого этапа тестирования на коронавирус среди игроков и сотрудников клубов.

Всего 748 человек сдали тесты на наличие инфекции. По итогам первого этапа было выявлено шесть положительных результатов в трех клубах. Эти игроки или сотрудники будут находится на изоляции в течение семи дней. Имена заразившихся не разглашаются.

Напомним, на момент паузы первое место в турнирной таблице чемпионата Англии занимает "Ливерпуль". Команда Юргена Клоппа набрала 82 очка в 29 играх. 18 мая стало известно, что клубам АПЛ официально разрешили вернуться к занятиям на тренировочных базах.

Ранее стало известно, что следующий сезон АПЛ может пройти без зрителей.

Фото: premierleague.com

Теги: английская премьер лига, коронавирус
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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