Следующий сезон АПЛ может пройти без зрителей

По словам эксперта, ситуация с коронавирусом не улучшится в ближайший год.

Как сообщает издание Daily Mail, следующий розыгрыш чемпионата Англии по футболу (АПЛ) может пройти без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил советник по медицинским вопросам Марк Жиллетт.

По его словам, в течение ближайших 6-12 месяцев ситуация с эпидемией COVID-19 не изменится в лучшую сторону. Очень важно, чтобы все болельщики отнеслись к таким мерам с пониманием. На данный момент руководство АПЛ работает над возобновлением нынешнего сезона.

Напомним, на момент паузы в АПЛ первое место в турнирной таблице занимает "Ливерпуль". Команда Юргена Клоппа набрала 82 очка в 29 играх.

Ранее стало известно, что клубам АПЛ официально разрешили вернуться к занятиям на тренировочных базах.

Фото: premierleague.com