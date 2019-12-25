Клубы АПЛ вернутся к тренировкам 19 мая

Игроки будут заниматься в малых группах и соблюдать дистанцию.

Руководство чемпионата Англии по футболу (АПЛ) разрешило клубам вернуться к занятиям на тренировочных базах. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Проект первого этапа возвращения к тренировкам был одобрен игроками, тренерским штабом и врачами клубов АПЛ, а также правительством Великобритании. Команды начнут занятия в малых группах с 19 мая. При этом отмечается, что игроки будут соблюдать правила социальной дистанции друг от друга.

Здоровье и благополучие всех участников является приоритетом турнира, а безопасное возвращение к тренировкам – это поэтапный процесс. Пресс-служба АПЛ

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ первое место в турнирной таблице занимает "Ливерпуль". Команда Юргена Клоппа набрала 82 очка в 29 играх.

Ранее стало известно, что нынешний сезон АПЛ планируют возобновить 19 июня.

Фото: premierleague.com