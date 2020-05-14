Сезон АПЛ планируют возобновить 19 июня

Изначально рассматривался вариант продолжить турнир с 12 июня

Нынешний сезон чемпионата Англии по футболу (АПЛ) планируют возобновить не раньше 19 июня. Об этом сообщает издание The Telegraph.

По итогам последнего совещаниям игроков и тренеров клубов многие из них поддержали идею доиграть турнир, прерванный из-за пандемии коронавируса. Изначально рассматривался вариант продолжить чемпионат с 12 июня. Однако многие клубы уверены, что игрокам не хватит времени на подготовку к этой дате. В связи с этим было принято решение передвинуть дату возобновления сезона на неделю позже.

Также игроками и тренерами был одобрен протокол первой фазы возвращения к тренировкам, согласно которому команды могут проводить занятия в малых группах.

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ первое место в турнирной таблице занимает "Ливерпуль". Команда Юргена Клоппа набрала 82 очка в 29 играх.

Ранее мэр Лондона выступил против проведения матчей АПЛ в столице Великобритании.