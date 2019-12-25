Мэр Лондона выступает против проведения матчей АПЛ в столице Великобритании

Ранее стало известно, что в Англии разрешили возобновить спортивные соревнования с 1 июня.

Как сообщает издание Evening Standard, мэр Лондона Садик Хан считает, что столица Великобритании пока не готова принимать матчи чемпионата Англии по футболу (АПЛ), прерванного из-за эпидемии коронавируса.

По словам представителя мэра, есть много вопросов, которые следует изучить перед возобновлением сезона. Правительство думает о том, в каком формате игроки могут безопасно тренироваться, ездить на матчи и играть без риска распространения инфекции.

Отметим, что в Лондоне играют пять клубов высшего дивизиона чемпионата Англии - "Челси", "Тоттенхэм", "Арсенал", "Кристал Пэлас" и "Вест Хэм Юнайтед".

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ первое место в турнирной таблице занимает "Ливерпуль". Команда Юргена Клоппа набрала 82 очка после 29 игр.

Ранее стало известно, что в Англии разрешили возобновить спортивные соревнования с 1 июня.

Фото: reuters.com