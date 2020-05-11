В Англии разрешили возобновить спортивные соревнования с 1 июня

Турнир будут проходить при пустых трибунах.

Власти Англии разрешили возобновить футбольный сезон с 1 июня. Об этом сообщил телеканал Sky Sports.

По разным данным руководство АПЛ может сыграть первые матчи после паузы с 8 или 12 июня. Турнир будут проходить при пустых трибунах. Отмечается, что болельщиков допустят на трибуны, когда появится действенная вакцина от COVID-19. В СМИ сообщили, что при пустых трибунах пройдут не только оставшиеся встречи АПЛ, но и весь следующий сезон.

На момент паузы таблицу АПЛ с 82 очками возглавлял "Ливерпуль". Ниже него расположились "Манчестер Сити" (57 баллов) и "Лестер" (53 балла)