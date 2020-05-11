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В Англии разрешили возобновить спортивные соревнования с 1 июня

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Турнир будут проходить при пустых трибунах.

Власти Англии разрешили возобновить футбольный сезон с 1 июня. Об этом сообщил телеканал Sky Sports. 

По разным данным руководство АПЛ может сыграть первые матчи после паузы с 8 или 12 июня. Турнир будут проходить при пустых трибунах. Отмечается, что болельщиков допустят на трибуны, когда появится действенная вакцина от COVID-19. В СМИ сообщили, что при пустых трибунах пройдут не только оставшиеся встречи АПЛ, но и весь следующий сезон.

На момент паузы таблицу АПЛ с  82 очками возглавлял "Ливерпуль". Ниже него расположились "Манчестер Сити" (57 баллов) и "Лестер" (53 балла)

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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