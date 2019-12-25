  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
АО "РЭС" намерено привлечь кредитную линию с лимитом 100 млн рублей
Сегодня, 16:55
18
OlegLN

АО "РЭС" намерено привлечь кредитную линию с лимитом 100 млн рублей

0 0

Компания рассчитывает на процентную ставку не более 8% годовых.

АО "Региональные электрические сети" (Санкт-Петербург) намерено привлечь возобновляемую кредитную линию лимитом 100 млн рублей. Компания разместила закупку, в рамках которой намерена найти банк-партнер для заключения соответствующего генерального соглашения.

Кредитную линию предполагается привлечь на срок в пять лет, при этом АО "РЭС" рассчитывает на процентную ставку не более 8% годовых.

Средства нужны энергетикам для производственно-хозяйственной деятельности, рефинансирования прежних займов.

АО "РЭС" является "дочкой" АО "ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области", занимается передачей электроэнергии технологическим присоединением потребителей к сетям в Петербурге и Ленобласти.

Как сообщало ранее Piter.tv, "Ленэнерго" объявило тендер на строительство ПС "Намыв-2" для Васильевского острова.

Фото: Pixabay.com

 

Теги: ао региональные электрические сети, кредитная линия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии