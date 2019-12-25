Петербург привлечет кредитную линию с лимитом задолженности в 15 млрд руб

Санкт-Петербург намерен привлечь возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности в 15 млрд рублей. Соответствующую закупку разместил комитет финансов администрации Северной столицы.
Как отмечается в документации к закупке, заемные средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств города.
Деньги будут предоставляться траншами, количество которых определит заказчик.
Срок действия будущего договора с банком – 29 октября следующего года.
Кредитная организация для предоставления линии будет определена на электронном аукционе. Начальная (максимальная) цена контракта на нем составит 787,5 млн рублей. Источник этих средств – бюджет Санкт-Петербурга. Эта сумма дает ориентир ставки, по которой город собирается привлечь заемные средства.
Банки могут подать свои заявки для участия в электронном аукционе до 21 сентября.
Как сообщало ранее Piter.tv, на фоне пандемии налоговые доходы Петербурга за первые 7 месяцев снизились на 6,4%.
Фото: Pixabay.com
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