Петербург привлечет кредитную линию с лимитом задолженности в 15 млрд руб

Средства намечено направить на финансирование дефицита и погашение долговых обязательства города.

Санкт-Петербург намерен привлечь возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности в 15 млрд рублей. Соответствующую закупку разместил комитет финансов администрации Северной столицы.

Как отмечается в документации к закупке, заемные средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств города.

Деньги будут предоставляться траншами, количество которых определит заказчик.

Срок действия будущего договора с банком – 29 октября следующего года.

Кредитная организация для предоставления линии будет определена на электронном аукционе. Начальная (максимальная) цена контракта на нем составит 787,5 млн рублей. Источник этих средств – бюджет Санкт-Петербурга. Эта сумма дает ориентир ставки, по которой город собирается привлечь заемные средства.

Банки могут подать свои заявки для участия в электронном аукционе до 21 сентября.

Как сообщало ранее Piter.tv, на фоне пандемии налоговые доходы Петербурга за первые 7 месяцев снизились на 6,4%.

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