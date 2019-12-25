Налоговые доходы Петербурга за первые 7 месяцев снизились на 6,4%

Налоги принесли в бюджет города с января по июль 319,7 млрд рублей.

В среду, 2 сентября, стало известно, что в период с января по июль текущего года городская казна пополнилась на 319,7 млрд рублей, что на 6, 4% меньше прошлогоднего показателя.

Отмечается, что в то же время налоги от физических лиц превысили показатель прошлого года на один процент, остальные источники от показателей отстают. Эксперты налоговой службы полагают, что в 2020 году бюджетные назначения будут исполнены на 104,2%. То есть в городскую казну должно поступить 517,7 млрд рублей. Также на 2021 год ФНС спрогнозировали налоговые доходы на уровне 549,3 млрд рублей.

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Фото: assembly.spb.ru