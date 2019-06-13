"Выборгтеплоэнерго" намерено привлечь кредитную линию на 150 млн руб

Компания использует средства для производственной программы и капремонта.

АО "Выборгтеплоэнерго" (Выборг, Ленинградская область) намерено привлечь невозобновляемую кредитную линию на 150 млн рублей. Компания разместила закупку, в ее рамках предполагается определить банк, который представит эти средства.

Кредит нужен энергетической компании для производственной программы и капитального ремонта.

Линию АО намерено привлечь на 18 месяцев. Выборку средств компания планирует осуществлять в течение первых 4-х месяцев после заключения договора, а погашение - с 5-го по 18-й.

Сумма будущего контракта с банком может составить 16,5 млн рублей.

Заявки от кредитных организаций для участия в тендере "Выборгтеплоэнерго" принимает до 13 октября.

Эта компания - ведущее предприятие в сфере генерации и транспортировки тепловой энергии на территории Выборгского района. География деятельности - 11 городских и сельских поселений с населением более 170 тысяч человек.

Как сообщало ранее Piter.tv, на севере Петербурга запустили подстанцию "Ольгино".

Фото: wpts.vbg.ru