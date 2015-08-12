Сейчас индекс финансового стресса достигает 3,12 пункта.

АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России. Индекс финансового стресса оценивает приближенность экономической системы страны к кризисному состоянию. Сейчас показатель достигает 3,12 пункта. Единовременно Россия перешагнула через 2,5 пункта. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на представителей аналитического кредитного рейтингового агентства.

Индекс не означает перехода к кризису, а лишь говорит о повышенной вероятности данного сценария. В 2016 году показатель превышал критическую отметку в 2,5 пункта. Однако финансового кризиса все же не последовало. Сейчас из негативных факторов на мировую экономику добавился коронавирус.Снижение экономической активности происходит из-за распространения инфекции вне пределах Китая. Из-за этого сокращается спрос на нефть.

Ранее АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля.

