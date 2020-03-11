АКРА подтвердило максимальный кредитный рейтинг Санкт-Петербурга

Прогноз агентства остается "стабильным" на фоне грамотной финансовой политики городских властей.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Санкт-Петербурга на уровне ААА(RU) с прогнозом "стабильный". В комитете финансов города пояснили, что такая оценка свидетельствует о высокой вероятности сохранения текущего уровня кредитоспособности в течение ближайших 12–18 месяцев.

Среди ключевых факторов, повлиявших на оценку, эксперты выделили низкий уровень долговой нагрузки мегаполиса, минимальные риски, связанные с рефинансированием существующих обязательств, а также сбалансированную структуру городского бюджета.

Дополнительными аргументами в пользу высшего рейтинга стали высокий уровень экономического развития Северной столицы и отличные показатели ликвидности бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что 40% петербуржцев считают аренду жилья выгоднее ипотеки.

Фото: Piter.TV