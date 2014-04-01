  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:36
97
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

AFP: в Нигере совершена неудачная попытка государственного переворота

0 0

Подозреваемых солдат арестовали.

Agence France-Presse сообщило о неудавшейся попытке государственного переворота на территории Нигера. Об этом СМИ сообщило со ссылкой на собственные источники в службе безопасности страны. По данным специалистов, группа солдат утром 31 марта пыталась пробраться в президентский дворец Ниамей. Однако гостей не пропустила гвардия.

Были произведены аресты среди тех военнослужащих, которые являются инициаторами этой попытки государственного переворота. Указанная группа солдат не смогла приблизиться к президентскому дворцу, так как была атакована

публикация Agence France-Presse

На данный момент официальных заявлений по поводу госпереворота в Нигере не поступало.

Вучич назвал незаконное прослушивание его разговоров попыткой госпереворота.

Видео: YouTube / FRANCE 24

 

Теги: agence france-presse, госпереворот, нигер
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии