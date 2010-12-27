AFP: испытания новейшего Boeing 777X остановили из-за неполадок

Не уточняется, в чем именно заключается неполадка.

Американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время испытаний нового лайнера Boeing-777X. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на источник.

По данным источника, испытания тут же прервали, когда обнаружились неполадки. При этом, на испытаниях были инспекторы Федерального авиационного управления США.

Агентство обратилось за разъяснениями к представителю Boeing. Он отказался отвечать, будут ли переносить сроки первого полета, намеченного на 2020 год, из-за данной неисправности. Также не уточняется, в чем именно заключается неполадка.

В июле Boeing приняла решение перенести первый полет лайнера 777X на начало 2020 года из-за проблем с разработкой двигателя.

В мае из-за отказавшего двигателя в Красноярске экстренно приземлился грузовой Boeing.