AFP: талибы захватили столичный город Пули-Алам афганской провинции Логар

Административный центр провинции находится в 50 км от Кабула.

Agence France-Presse: талибы захватили столичный город Пули-Алам провинции Логар в Афганистане. Иностранные журналисты сослались на данные, предоставленные местными властями. Депутат Садат уточнил, что административный центр провинции располагается всего в 50 километрах в южном направлении от государственной столицы - Кабула.

Сейчас талибы контролируют все правительственные объекты в Пули-Аламе. Теперь они его контролируют на 100%. В настоящее время боевые действия не ведутся. Саид Карибулла Садат, представитель совета провинции

Эксперт объяснил журналистам, что большей части чиновников из Логара удалось бежать от преследовавших из боевиков в Кабул.

AFP: талибы захватили город Лашкаргах в Афганистане.

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