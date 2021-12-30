ABC: Минюст США требует выслать из страны арестованную ученую из России

Ксению Петрову могут посадить на 20 лет в тюрьму за контрабанду эмбрионов когтистых лягушек.

Российская ученая Ксения Петрова арестована на территории США за контрабанду эмбрионов лягушки. В настоящее время девушке грозит до 20 лет лишения свободы с заключением в тюрьме. Соответствующее заявление сделали журналисты с местного телеканала ABC News со ссылкой на предоставленную информацию от министерства юстиции. В профильном надзорном ведомстве заметили, что иностранка ранее была задержана сотрудниками таможенной и пограничной служб по прибытии в аэропорт города Бостона. Сотрудники изъяли багаж пассажирки для дополнительного досмотра, в ходе которого они выявили коробку с эмбрионами когтистых лягушек. Согласно обвинительным документам, во время допроса Ксения Петрова заявила о том, что была не уверена в необходимости декларировать биологический материал при въезде в США.

В СМИ указали, чт на судебном заседании обвинение от Минюста США настаивало на возвращении фигурантки расследования на родину. Следующее слушание по уголовному делу Ксении Петровой намечено на 28 мая. Известно, что ранее Ксения Петрова работала в Институте биологии гена РАН. Она занимала должность биоинформатика в Медико-генетическом научном центре имени академика Н. П. Бочкова. Из России она уехала в 2022 году. В текущий момент ученая переведена из изолятора в федеральную тюрьму США.

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Фото: pxhere.com