Мировая премьера состоится осенью 2025 года.

Студия A24 представила трейлер драмы "Вечность". Режиссером картины выступил Дэвид Фрейн.

Сюжет расскажет историю девушки по имени Джоан. После смерти у нее появляется возможность провести вечность с одним человеком. Героине предстоит сделать выбор между первой любовью и мужчиной, с которым она провела всю жизнь.

В главных ролях сыграли Элизабет Олсен, Майлз Теллер и Каллум Тернер. Мировая премьера состоится осенью 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Потерянный автобус".

Видео: YouTube / A24