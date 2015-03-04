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A24 представила трейлер драмы "Вечность"

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Мировая премьера состоится осенью 2025 года.

Студия A24 представила трейлер драмы "Вечность". Режиссером картины выступил Дэвид Фрейн.

Сюжет расскажет историю девушки по имени Джоан. После смерти у нее появляется возможность провести вечность с одним человеком. Героине предстоит сделать выбор между первой любовью и мужчиной, с которым она провела всю жизнь.

В главных ролях сыграли Элизабет Олсен, Майлз Теллер и Каллум Тернер. Мировая премьера состоится осенью 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Потерянный автобус".

Видео: YouTube / A24

Теги: a24, вечность, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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