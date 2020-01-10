Вышел трейлер фильма "Потерянный автобус"

Стриминговый сервис Apple TV представил трейлер фильма "Потерянный автобус". Режиссером картины выступил Пол Гринграсс.
Сюжет основан на реальных событиях, произошедших в 2018 году в Калифорнии. В центре истории окажется водитель автобуса, который вместе с учительницей и ее учениками окажутся в эпицентре лесных пожаров.
В главных ролях сыграли Мэттью Макконахи и Америка Феррейра. Мировая премьера состоится 19 сентября.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Аватар: Огонь и пепел".
Видео: YouTube / Apple TV
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