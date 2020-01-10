Вышел трейлер фильма "Потерянный автобус"

Мировая премьера состоится 19 сентября.

Стриминговый сервис Apple TV представил трейлер фильма "Потерянный автобус". Режиссером картины выступил Пол Гринграсс.

Сюжет основан на реальных событиях, произошедших в 2018 году в Калифорнии. В центре истории окажется водитель автобуса, который вместе с учительницей и ее учениками окажутся в эпицентре лесных пожаров.

В главных ролях сыграли Мэттью Макконахи и Америка Феррейра. Мировая премьера состоится 19 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Аватар: Огонь и пепел".

Видео: YouTube / Apple TV