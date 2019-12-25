9 новых аппаратов ИВЛ появились в больнице им. Раухфуса

Также в медучреждение поступила универсальная радиографическая система XGEO GU60A.

В Городском многопрофильном клиническом центре высоких медицинских технологий имени Раухфуса появилось новое оборудование. На презентации присутствовал губернатор города Александр Беглов, пишет пресс-служба Смольного.

Так, в медучреждение поступила универсальная радиографическая система XGEO GU60A. С ее помощью медики смогут проводить все виды рентгена у пациентов с тяжелыми травмами как на каталке, так и на инвалидном кресле.

Также больница получила 9 новых аппаратов ИВЛ COVIDIEN Puritan Benett 980, которые можно применять для лечения как младенцев, так и взрослых пациентов. Они помогут выбрать оптимальный метод респираторной терапии и мониторинга дыхания.

На покупку медицинского оборудования в этом году было выделено порядка 60 млн рублей. Более 100 тысяч детей с различными травмами ежегодно получают помощь в больнице имени Раухфуса.

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Фото: Piter.TV