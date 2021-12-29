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9-летняя петербурженка сломала позвоночник в бассейне с шариками
Сегодня, 20:41
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9-летняя петербурженка сломала позвоночник в бассейне с шариками

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Петербурженка пожаловалась на боль в спине 27 января после посещения школы и секции карате.

На праздновании дня рождения в Петербурге 9-летняя девочка сломала позвоночник. Школьница упала в бассейн с шариками. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне вечером девочка прыгала на батутах и упала в бассейн с шариками. Петербурженка пожаловалась на боль в спине 27 января после посещения школы и секции карате. Доктора диагностировали ей компрессионный перелом грудного позвонка, школьницу положили в нейрохирургическое отделение.

Ранее в Петербурге школьник получил травму головы после конфликта с ученицей. Состояние у мальчика удовлетворительное.

Фото: pixabay

Теги: бассейн с шариками, позвоночник, школьница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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