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Мама нашла у 9-летнего сына переписку интимного характера
Сегодня, 9:12
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Мама нашла у 9-летнего сына переписку интимного характера

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Она отнесла телефон в полицию.

Учащийся начальных классов получал интимные сообщения в WhatsApp. Мама ребенка из Невского района наткнулась на подобные сообщения и обратилась в полицию, узнал Piter.tv.

Накануне женщина пришла в правоохранительные органы и принесла мобильный мальчика. Переписка длилась не один день. Полиция и СК начали доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что петербургского кондуктора задержали по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки. 

Фото: Pixabay

Теги: переписка, смартфон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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