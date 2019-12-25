Мама нашла у 9-летнего сына переписку интимного характера

Она отнесла телефон в полицию.

Учащийся начальных классов получал интимные сообщения в WhatsApp. Мама ребенка из Невского района наткнулась на подобные сообщения и обратилась в полицию, узнал Piter.tv.

Накануне женщина пришла в правоохранительные органы и принесла мобильный мальчика. Переписка длилась не один день. Полиция и СК начали доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что петербургского кондуктора задержали по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки.

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