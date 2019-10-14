ВЦИОМ: 90% россиян едят домашние заготовки

Абсолютное большинство россиян (90%) едят домашние заготовки. Об этом сообщили на официальном сайте Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).
ВЦИОМ выяснил, что около 85% российских семей делают заготовки на зиму. В основном, заготовками занимаются женщины (69%), среди которых люди старшего возраста 45-59 (62%) и от 60 лет (65%). Чаще всего в банки закатывают помидоры (73%), огурцы (79%) и капусту (32%). Еще 24% россиян делают заготовки из ягод, 23% – из перца, 22% – из яблок.
Большинство опрошенных делают заготовки, потому что это вкусно и экономно.
Ранее компания "Ромир" рассказала, что россияне наоборот стали реже делать заготовки на зиму.
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