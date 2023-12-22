Речь идёт о закупках в текущем году.

Около 900 единиц новой техники будет закуплено для развития общественного транспорта Петербурга в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

До конца 2024 года планируется приобрести еще порядка 880 единиц различной техники: 177 новых трамваев и троллейбусов, 80 вагонов метро "Балтиец", 523 автобуса для "Пассажиравтотранса" и порядка 100 электробусов. По программе развития "Горэлектротранса" город до конца 2028 года получит 596 новых трамваев и 587 троллейбусов.

Параллельно с приобретением новой техники Петербург ведет модернизацию транспортной инфраструктуры. Реконструирует действующие и строит новые трамвайные, троллейбусные и автобусные парки, обновляет путевое хозяйство, модернизирует депо метрополитена.

С 31 декабря 2023 года по 8 января 2024 года общественный транспорт Петербурга работал бесперебойно. За этот период пассажиры совершили более 22 млн поездок: более 13,4 млн – наземным транспортом и свыше 8,6 млн – метрополитеном.

Фото: Piter.tv