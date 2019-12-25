Циклонический вихрь принес в Петербург дожди и умеренное тепло

Сегодня в городе ожидается +17…+19 градусов.

Во вторник, 8 сентября, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует периферия циклонического вихря. В этот день в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня, по словам синоптика, температурный фон останется примерно на градус выше своей климатической нормы. Днем столбики термометров в городе поднимутся до +17…+19 градусов, в Ленобласти ожидается +15…+20 градусов.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что петербуржцы увидели двойную радугу.

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