В Петербурге за неделю было собрано 6,8 тонны опасных отходов

По вопросам экологической безопасности можно обращаться в мобильную экологическую дежурную службу: 417-59-36 (круглосуточно).

В Петербурге с 29 августа по 4 сентября городские аварийные экологические службы приняли 356 сообщений от жителей по вопросам экологической безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию.

За неделю было собрано 2400 кг люминесцентных ламп и 3,6 кг ртутьсодержащих отходов. Проводились работы по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов, включая кошение водной растительности. Всего вывезено 27 м3 отходов.

Около 4,4 тонны опасных отходов приняли специалисты в рамках функционирования системы приема опасных отходов от населения. На утилизацию отправлены 2 291 кг батареек и аккумуляторов, 756,4 кг автомобильных покрышек, 567,3 кг химических отходов, 392 кг бытовой и оргтехники, 298 кг люминесцентных и светодиодных ламп, 77 кг лекарственных препаратов с истекшим сроком годности и 8 кг ртутных приборов.

По вопросам экологической безопасности можно обращаться в мобильную экологическую дежурную службу: 417-59-36 (круглосуточно).

На прошлой неделе стало известно, что причину запаха в Гатчине ищут специалисты Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

Фото: Piter.tv (архив)