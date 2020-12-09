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В Петербург привезли более 66 тонн манго
Сегодня, 15:57
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nastya960

В Петербург привезли более 66 тонн манго

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Манго привезли из Перу.

Более 66,5 тонн манго прошли фитосанитарный контроль Управления Россельхознадзора в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Манго привезли из Перу, партия фруктов предназначена для предприятия из Краснодарского края, занимающегося розничной торговлей пищевыми продуктами.

При проведении фитосанитарного контроля нарушений не выявлено, груз выпущен на территорию Российской Федерации.

Ранее в Пулково встретили кошачьих лемуров из Новосибирского зоопарка.

Фото: pixabay

Теги: манго, фрукты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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