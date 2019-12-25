В Пулково встретили кошачьих лемуров из Новосибирского зоопарка

Животные направлялись к индивидуальному предпринимателю в Ленобласть.

В минувшие выходные в аэропорт Пулково прилетели кошачьи лемуры. Ветеринарный контроль четырех животных провели инспекторы Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти, рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что лемуры направлялись из Новосибирского зоопарка к индивидуальному предпринимателю, живущему в Приозерском районе Ленобласти. Экзотические приматы здоровы, хорошо себя чувствуют и спокойно перенесли полет. Ветеринарные документы оказались оформлены без нарушений. После всех процедур лемуров отправили непосредственно по адресу.

Пользователей сети позабавил кот, подслушивающий ссору людей.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора