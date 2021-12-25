Третий день на Ладожском озере ищут 61-летнего мужчину

Сейчас спасатели проводят мониторинг акватории.

Спасатели прочесывают акваторию в Кировском районе Ленобласти в поисках 61-летнего пенсионера. На связь он не выходит уже три дня. Об этом сообщили 47news в ГУ МЧС Ленобласти.

Утром 15 марта спасатели получили заявку от МВД о пропаже мужчины. Известно, что последним местом его нахождения был остров Зеленец в Ладожском озере.

Сейчас спасатели проводят мониторинг акватории. Водолазы к поискам пока не привлекались.

В начале марта спасатели обнаружили на Ладожском озере пропавшего жителя Ленобласти.

Фото: Piter.tv