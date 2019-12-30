Спасатели тушили вентиляцию в Миллер-Центре на Испытателей

К работам привлекли 60 человек.

В Миллер-Центре на проспекте Испытателей 60 спасателей тушили вентиляцию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Местные жители не смогли утром 31 января зайти в торговый центр. Они подтвердили, что около 7 часов утра у здания скопилась спецтехника. Прибыли пожарные машины и скорая помощь.

Сообщение о проблеме поступило на пульт диспетчера в 7 часов утра. Сообщалось о возгорании в доме 30 корпус 2 литера А по проспекту Испытателей. Бригада выезжала по автоматическому номеру сложности 1-2. Именно поэтому на месте петербуржцы видели такое скопление техники. На месте же выяснилось, что горит пекарня. Огонь затронул площадь в один погонный метр помещения с территорией 40 на 40 метров. Он располагается на цокольном этаже торгового комплекса. Проблему удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших не оказалось.

Ранее Piter.tv писал о том, что жители Автово заметили "откусанную" трубу Первомайской ТЭЦ.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Светлана Рубина

