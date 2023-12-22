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В Петербурге нашли 60 кг кокаина в коробках с эквадорскими бананами
Сегодня, 13:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге нашли 60 кг кокаина в коробках с эквадорскими бананами

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Получателем бананов выступила фирма, специализирующаяся на оптовой продаже фруктов.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 60 килограммов запрещенных веществ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские нашли 60 брикетов с порошкообразным веществом белого цвета в контейнере с бананами, которые были доставлены из Эквадора иностранной компанией. Получателем бананов выступила фирма, специализирующаяся на оптовой продаже фруктов. Согласно экспертизе, в брикетах было более 60 кг кокаина.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 229.1 УК РФ.

Ранее на Piter.tv: В Петергофе отец и дочь выращивали дома марихуану.

Фото: МВД Медиа

Теги: бананы, кокаин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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