Петербург готовится отмечать День народного единства

В городе пройдет ряд мероприятий.

В России 4 ноября отмечают государственный праздник – День народного единства, учрежденный в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Старт празднику в Петербурге даст полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости. Об этом сообщила пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга

В 12:00 на территории возле БКЗ "Октябрьский" пройдет Фестиваль обычаев и традиций народов России. На открытой сцене выступят: семейный фольклорный ансамбль "Тропина", дагестанский танцевальный ансамбль "Имамат", ансамбль народной песни "Родные напевы", фолк-группа "Карельское содружество", Хор русской песни культурно-досугового центра "Московский" и другие. На фестивале можно попробовать выпечку различных национальных кухонь, посетить мастер-классы.

В кинотеатре "Родина" 3 ноября состоится показ легендарного фильма Сергея Эйзенштейна "Александр Невский" (1938 год), в кинотеатре "Фильмофонд" 4 ноября пройдет показ художественного фильма Всеволода Пудовкина и Михаила Доллера "Минин и Пожарский" (1939 год).

В Историческом парке "Россия – моя история" 4 ноября состоится фестиваль "Мы – великая страна!". Посетители мультимедийного парка увидят шоу военных оркестров и шоу оживших скульптур в 3D.

В Шереметевском дворце – Музее музыки в предпраздничные дни откроется выставка "История России в зеркале сцены". Кукольный театр сказки подготовил для зрителей акцию "Раскрасим мир вместе". Творческое занятие пройдет в фойе театра перед показом спектакля.

В связи с ноябрьскими праздниками в Петербурге изменится расписание электричек.

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