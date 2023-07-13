В ангаре в Пушкинском районе полицейские нашли 43 куста конопли

Задержан 34-летний подозреваемый.

В Пушкинском районе Петербурга полицейские задержали мужчину, культивировавшего наркосодержащие растения. Подробности рассказали в пресс-службе МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Пушкинском районе полицейскими был задержан 34-летний мужчина, у которого в арендованном ангаре в поселке Лесное нашли части растения марихуаны (массой более 315 грамм), 43 куста конопли, оборудование для культивации.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Ленобласти при обыске частного дома изъяли 44 куста конопли.

Фото и видео: МВД