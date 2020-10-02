42-й Московский кинофестиваль открылся фильмом "Серебряные коньки"

Премьера картины запланирована на 3 декабря.

В четверг, 1 октября, был дан старт 42-му Московскому кинофестивалю. Об этом пишет ТАСС.

Участники и гости события посетили кинотеатр "Октябрь". Фестивальная неделя открылась с показа фильма Михаила Локшина "Серебряные коньки".

Действие в фильме происходит в канун 1900 года, в предновогоднем Петербурге. Сын бедного фонарщика Матвей знакомится с юной аристократкой Алисой. Они вместе решают следовать за своими мечтами.

Главные роли сыграли дебютанты кино, петербургские актеры Федор Федотов и Соня Присс. Кроме них в киноленте снялись Кирилл Зайцев, Юрий Колокольников, Алексей Гуськов и другие актеры. Фильм выйдет в российский прокат 3 декабря.

Московский кинофестиваль продлится до 8 октября. До этой даты зрителям покажут картины Валерия Тодоровского, Андрея Кончаловского, Ким Ки Дука и других режиссеров.

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Видео: YouTube / Central Partnership