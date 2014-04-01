В ночь на 3 апреля в Петербурге разведут четыре моста

Сезон навигации в Петербурге должен открыться 10 апреля.

В Петербурге в ночь на 3 апреля разведут четыре моста. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

В ночь на субботу Володарский мост будет разведен с 02:00 до 05:45, Большехтинский мост – с 02:00 до 05:00, Троицкий мост – с 01:20 до 04:50, Биржевой – с 02:00 до 04:55. Мосты будут разводить в указанном интервале, но не обязательно на протяжении всего этого времени.

Сезон навигации в Петербурге должен открыться 10 апреля. До этого времени технологические разводки будут проводиться почти каждую ночь.

Мост через реку Свирь откроется уже в 2023 году.

Фото: ВКонтакте/ CПб ГБУ "Мостотрест"