Сотрудники Россельхознадзора в аэропорту Пулково досмотрели 365 животных

Из Петербурга в Магаданскую, Калининградскую области и Ханты-Мансийский автономный округ отправились 30 декоративных птиц, 26 карликовых лягушек, 20 улиток и 20 черепах.

В период праздничных выходных специалисты Россельхознадзора в аэропорту Пулково проконтролировали перемещение 365 животных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Из Петербурга в Магаданскую, Калининградскую области и Ханты-Мансийский автономный округ отправились 30 декоративных птиц, 26 карликовых лягушек, 20 улиток и 20 черепах. Также в адрес получателя из Петербурга из Краснодарского края поступило 150 карликовых лягушек, 60 хомяков, 15 декоративных крыс, 15 морских свинок, 6 песчанок, 2 шиншиллы и бурундук.

Также был осуществлён ветеринарный контроль 20 животных-компаньонов (кошки, собаки), путешествующих со своими хозяевами по территории Российской Федерации, а также отправившихся в Израиль, Италию и ОАЭ.

Все животные оказались здоровы и перевозились без нарушений.

Ранее в Петербург не пустили более 40 тонн зараженной муки.

Фото: Россельхохнадзор