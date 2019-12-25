В Петербург не пустили более 40 тонн муки

Двадцать тонн муки следовали из Финляндии в адрес грузополучателя, зарегистрированного в городе Красногорск Московской области, еще 21,2 тонн муки из мягких и твёрдых сортов пшеницы ввозились из Италии и Финляндии для петербургских компаний.

В Ленобласти на российско-финляндском участке Государственной границы РФ в МАПП Торфяновка и в морском порту Санкт-Петербурга государственными инспекторами Россельхознадзора был запрещён ввоз трёх партий пшеничной муки общим весом 41,2 тонны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Двадцать тонн муки следовали из Финляндии в адрес грузополучателя, зарегистрированного в городе Красногорск Московской области, еще 21,2 тонн муки из мягких и твёрдых сортов пшеницы ввозились из Италии и Финляндии для петербургских компаний.

Оказалось, что в документации отсутствует информация о физико-химических показателях, в том числе зараженности пищевой продукции возбудителями "картофельной болезни хлеба". А при проведении лабораторных исследований 16,5 тонн пшеничной муки из Италии была обнаружена зараженность продукции возбудителями данной болезни.

Ввоз 41,2 тонн муки на территорию РФ запрещён.

В прошлом месяце сотрудники Россельхознадзора в Петербурге выявили нарушения при экспорте 54 тонн мороженого.

Фото: pexels