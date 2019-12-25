СМИ: Певец Алексей Воробьев впервые станет отцом

Наталья Зубарева опубликовала в Instagram фото с округлившимся животом.

Известный певец и актер Алексей Воробьев готовится к рождению первенца. Исполнитель, по некоторым данным, на протяжении нескольких лет состоит в отношениях с 35-летней Натальей Зубаревой.

Артист не подтвердил информацию о том, что готовится стать отцом, но он множество раз попал в объективы камер во время совместного отдыха с любимой. Также по некоторым данным пара не так давно расписалась в США.

Наталья Зубарева опубликовала в Instagram фото с округлившимся животом и подписала "Я очень тебя жду". В комментариях поклонники написали множество поздравлений.

Попавший в аварию певец Алексей Воробьев перенес инсульт.

Фото: Instagram/ mr.alexsparrow; Instagram/dr_natalyazubareva